"13 бортов ушли на запасные аэродромы. Как только позволят метеоусловия, они вылетят в Санкт-Петербург. Часть рейсов штатно приземлились в Санкт-Петербурге", — сказали в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе ВВСС, из-за сильного бокового ветра экипажи воздушных судов в зависимости от технических характеристик типов ВС принимают решение о посадке в "Пулково" или уходе на запасные аэродромы. Так, в частности, часть рейсов ушла в Москву.

"При этом аэродром аэропорта "Пулково" работает в штатном режиме", — подчеркнули в ВВСС.

Из-за непогоды часть рейсов задерживается и на вылет. Согласно онлайн-табло аэропорта, таких самолетов насчитывается 20. Вылет одного из рейсов — FV6343 "Петербург-Мурманск" — был прерван из-за оледенения на рулежной дорожке.

"Во время руления самолета рейса FV6343 "Петербург-Мурманск" из-за сложных метеорологических условий произошло скольжение воздушного судна по рулежной дорожке. Скорость воздушного судна была минимальной — 9 км в час. Из-за невозможности продолжения движения воздушного судна по рулежной дорожке командиром было принято решение прекратить выполнение рейса, высадить пассажиров и вызвать тягач", — сообщили в пресс-службе.

Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне.

Как сообщает ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 13 января в Петербурге местами ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду.