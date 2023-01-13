По сведениям директора заповедника Валерия Волика, данный документ закрепляет в правовом поле деятельность заповедника, имеющего в своих фондах порядка 15 тыс. музейных предметов.

На территории исторического заповедника, расположенного на месте поселения бронзового века, работает музей, а также проводятся выездные выставки.

В музейных фондах имеются копии керамических сосудов, металлических орудий — ножей, гарпунов, наконечников стрел, украшений, литейные формы, образцы горных пород, полученных при раскопках Страны Городов. Также представлена древняя колесница, найденная при раскопках.

Учреждение уже зарегистрировано в Реестре музеев, а предметы из его фонда были внесены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации.

Также разработана концепция развития музея-заповедника.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века на территории Бредниского района Челябинской области, открытое более тридцати лет назад. Для охраны этого исторического объекта и многих других расположенных в этом районе памятников древности и природных ландшафтов был создан заповедник.

Изначально, с 1994 по 2007 годы Аркаим находился в статусе регионального специализированного центра. В 2008 году ему был присвоен статус историко-культурного заповедника областного значения.