Глэмпинг будет состоять из 20 модульных блоков, объединённых в одно некапитальное строение, окруженное рекреационной общественной зоной. По данным пресс-службы, проект будет реализован за счёт собственных средств застройщика, финансирования Сбербанка и гранта Ростуризма.

"Туризм — одна из самых перспективных отраслей экономики Калмыкии. Сбер активно участвует в развитии данной сферы, помогая бизнесу в реализации проектов, повышая финансовую доступность и клиентский опыт жителей и гостей республики. Мы видим результаты: по данным СберАналитики, траты туристов в Калмыкии за год выросли почти на 10%, а объём выручки компаний туристической отрасли — более чем на треть. Благодаря совместной работе Сбера, бизнеса и органов власти интерес к туризму в регионе будет расти ещё динамичнее", — приводятся в сообщении слова заместителя управляющего Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиева.

Глэмпинг будет состоять из 20 номеров категорий "стандарт" и "апартаменты" и рассчитан на 50 гостей. Номера будут оснащены мебелью и гардеробной зоной, кухонным гарнитуром, отдельным санузлом и полом с подогревом.

ООО "Элит" зарегистрировано в августе 2018 года, основной вид деятельности — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. По итогам 2021 года компания получила чистую прибыль в размере 2,984 млн рублей против 8,053 млн рублей убытка годом ранее. По данным ЕГРЮЛ, 100% доли в уставном капитале принадлежит бенефициару Олегу Мегмерову.