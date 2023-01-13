Большая часть пассажиров — около 971 тыс. человек — воспользовались внутрироссийскими рейсами, на международных направлениях было обслужено чуть больше 6 тыс. пассажиров.

В минувшем году общий объем обработанных грузов и почты превысил 595 тонн.

Маршрутная сеть аэропорта включала 13 направлений — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Махачкала, Сургут, Новосибирск, Ереван и Худжанд. Впервые в 2022 году из аэропорта "Гагарин" было открыто регулярное сообщение с Новосибирском, а наиболее популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, говорится в сообщении.

Полеты из Саратова на регулярной основе выполняли 11 авиакомпаний ("Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7 Airlines, RedWings, "Азимут", "Ижавиа", "Ширак Авиа", "ЮТэйр").