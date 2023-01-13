"Строительство причала в Козьмодемьянске осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджетов, стоимость объекта — 302 млн рублей. Сооружение будет состоять из причальной стенки, двух открылков, открытого павильона, надземного пешеходного перехода и акватории с водными подходами", — сказал Зайцев, отметив, что работы идут без отставаний.

Он отметил, что перспективный пассажирооборот здесь может составить более 200 пассажиров в сутки.

По информации главы республики, в планах Марий Эл, вошедшей в проект "Великий Волжский путь", — проектирование и строительство грузо-пассажирского причала "Йошкар-Ола" в селе Кокшайск, строительство пассажирских причалов в Юрино и в Волжске.

"Кроме того, запланировано приобретение речных судов "Метеор-1" и "Валдай-2", проведение работ по берегоукреплению Волги в Звенигово, где также планируется построить пассажирский причал", — сказал Зайцев.

Как сообщалось, о планах развивать инфраструктуру для возобновления пассажирских речных перевозок заявлял еще прежний глава Марий Эл Александр Евстифеев.

В настоящее время в Марий Эл нет капитальных причалов, существующие убираются на зиму. Новый причал в Козьмодемьянске позволит принимать пассажирские суда любого класса, включая круизные теплоходы (например, "Мустай Карим"). Причал строится с целью развития туристического потенциала республики.

Козьмодемьянск расположен на высоком правом берегу Волги, в 104 км юго-западнее Йошкар-Олы. Паромная переправа соединяет город с левобережной частью республики. Является главным культурным центром горных марийцев. Козьмодемьянск основан как крепость в 1583 году.