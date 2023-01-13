Как сообщает пресс-служба музея, посетители увидят эволюцию погона в русской, а потом в советской армии. Об армии второй половины XIX века напоминают эполеты нижнего чина кавалерии и конной артиллерии, как прообразы погон в его современном понимании. Интересна подборка знаков различия, которые существовали в русской императорской армии незадолго до ее расформирования — погоны генерал-майора армейской пехоты (для пальто), младшего унтер-офицера гвардейской пехоты, а также эполеты канонира лейб-гвардии Конной Артиллерийской бригады и обер-офицерский 13-го Стрелкового князя Болгарского батальона.

На выставке также представлены знаки различия, введенные в молодой Советской республике — гимнастерочная петлица пехоты Красной Армии, петлица к гимнастерке командного состава артиллерии РККА, петлица к гимнастерке командного состава ГПУ, нагрудный клапан командного состава ГПУ для гимнастерок и шинелей.

Особого внимания заслуживают погоны, появившиеся в результате Указа от 6 января 1943 года. Среди них погоны солдатский пехотных частей, рядового артиллерии и автобронетанковых войск Советской Армии, полевые погоны рядового состава пехоты, авиации, среднего и старшего начальствующего состава интендантской службы, старшего начальствующего состава инженерно-технических войск.

Есть среди них и такие редкие образцы, как погоны капитана юстиции Военно-морского флота СССР, старшего лейтенанта ветеринарной службы Военно-морского флота СССР, техника-лейтенанта инженерно-береговой службы.

Впервые в российской армии погоны ввели в период правления Петра I. Тогда их функция была чисто утилитарная, они предназначались только для того, чтобы удерживать ремень ружья или сумки, которые солдаты носили на плече.

Первая попытка применения погон как знака различия была предпринята в самом начале правления Екатерины II. Тогда появились погоны-эполеты, сделанные из так называемого гарусного шнура, и которые отличались своим плетением у солдат и офицеров. Однако цель не была достигнута, так как огромное разнообразие плетений невозможно было запомнить.

При императоре Павле I погоны-эполеты были отменены, а появившиеся вместо них наплечные знаки вновь приобрели сугубо практическое назначение. Погоны опять стали элементом военной формы, предназначенным только для удерживания лямок и ремней, непременным атрибутом солдатского мундира. В то же время у офицеров и генералов на правом плече появляется аксельбант, сплетенный из золотых, серебряных или цветных нитей.

При Александре I значение погон возрастает. Вид его меняется, появляются четко определенные признаки отличия военнослужащих одного полка от другого и офицера от солдата. Для солдат и унтер-офицеров устанавливаются погоны, которые сначала носились только на одном плече, а затем на обоих. Для высших чинов вместо погон вводятся эполеты, которые во второй половине XIX века постепенно уступают место погонам и носятся только на парадной форме.