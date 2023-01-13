Предприниматель признан виновным по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В ходе следствия и суда было установлено, что в 2017 году мужчина самостоятельно кустарным способом изготовил и установил на территории парка культуры и отдыха города Новоалтайска веревочную трассу "Веревкино-Парк". В июне 2022 года предприниматель привлек в качестве инструктора несовершеннолетнюю девушку, которая не прошла обучение и инструктаж, не знала правил безопасной эксплуатации веревочного парка для потребителей, а также правил и принципов прохождения каждого этапа трассы.

Днем 22 июня 2022 года инструктор допустила на аттракцион 11-летнюю девочку, которая при прохождении этапа "Тарзанка" запуталась в страховочном снаряжении и получила травму шеи. При этом в нарушении требований индивидуальным предпринимателем не был разработан действенный план спасательных работ, в связи с чем инструктор не смогла оказать экстренную помощь ребенку. Тяжких последствий для жизни и здоровья девочки удалось избежать благодаря активным действиям посетителей парка, освободивших ею шею от страховочных тросов. С признаками асфиксии ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана помощь.