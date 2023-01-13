На выставке представлено 136 предметов из сервизов российских императоров.

Музейное собрание одновременно пополнилось изделиями из 12 императорских сервизов, созданных на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, на Мейсенской и Берлинской фарфоровых мануфактурах в периоды правлений от Елизаветы Петровны до Николая II. Произведения русского и европейского фарфора ранее украшали высочайшие столы, хранились в Сервизной кладовой Зимнего дворца и других императорских резиденциях, в том числе во дворцах Петергофа, Царского Села, Гатчины.

Наиболее ранний экспонат — тарелка из мейсенского Андреевского сервиза (1744-1745), поднесенного императрице Елизавете Петровне в 1745 году саксонским курфюрстом Фридрихом Августом II (он же король польский Август III) по случаю бракосочетания Карла Петера Ульриха Гольштейн-Готторпского (будущего российского императора Петра III) и немецкой принцессы Софии Августы Фредерики Ангальт-Цербстской (будущей российской императрицы Екатерины II).

Этот комплекс дополняют саксонские, берлинские, русские доделки середины — третьей четверти XIX века, свидетельствующие о востребованности комплекта при российском дворе.

С мейсенским Охотничьим сервизом, заказанным Екатериной II в подарок для ее фаворита графа Орлова, соотносятся доделки, созданные на Императорском фарфоровом заводе в XIX веке во время правления Александра II. Рокайльный ансамбль, исторически собранный из европейских и русских изделий, находился в Гатчинском дворце в собственности членов российской императорской фамилии.

Со стилем рококо перекликаются также предметы русского сервиза с пейзажами, цветами и розовым крытьем рубежа XVIII и XIX веков.

Редким образцом является тарелка из Яхтинского сервиза (1785-1787), по легенде, изготовленного к путешествию императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году. На зеркале в медальоне изображены символы могущества и процветания российского флота: двуглавый орел, держащий в лапах лавровый венок и флаг с двумя перекрещенными якорями.

Это первый из сервизов русского фарфора, положивший начало посудным ансамблям для столового убранства императорских яхт уже в XIX веке. К таким фарфоровым комплексам относится парадный сервиз императорской яхты "Держава" (1871-1878), созданный по проекту придворного архитектора, профессора Императорской академии художеств Монигетти.

Большой комплекс составляют предметы Вседневного сервиза (1780-1830-е) с цветочной росписью, который находился в обиходе Зимнего дворца со времени правления Екатерины II и вплоть до начала царствования Николая I. Набор ординарной посуды предназначался главным образом для сервировки повседневного императорского стола, в том числе и больших застолий.

Эффектно представлен русский фарфор эпохи разностильного историзма. Так, направление XIX века отражают предметы в "этрусском" стиле (1840-е), художественное оформление которых согласуется с декором Этрусского сервиза (1844), предназначенного для Царицына павильона в Петергофе. Роспись изделий этого сервиза воспроизводит древнегреческую чернофигурную вазопись.

"Дар Карисалова пополнил основное собрание императорского фарфора отдела истории русской культуры Эрмитажа. Новый предметный материал расширил основные знания о составах сервизов и дополнениях к ним, позволил уточнить практику маркировок исторического фарфора, выявить нюансы художественного декора разных эпох и предназначения посудных форм для парадных и повседневных трапез в императорской России", — отмечают в музее.