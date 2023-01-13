По его информации, начало работ запланировано на 2023 год, они будут синхронизированы со строительством нового аэровокзального комплекса, которое уже ведется.

"В настоящее время завершены подрядные работы по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации", — сказал Зайцев, напомнив, что документация одобрена Главгосэкспертизой.

"Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы позволит принимать магистральные воздушные суда вместимостью 80-200 человек, это позволит привлечь более крупные авиакомпании, расширить число авиарейсов в доступной ценовой категории", — отметил глава республики

Как сообщалось, в августе прошлого года, предлагая президенту РФ сохранить проект реконструкции ВПП в федеральной программе модернизации таких объектов, глава Марий Эл говорил, что ориентировочная стоимость проекта — 4 млрд рублей.

После реконструкции длина ВПП составит 2,701 тыс. метров в фактических условиях, а ширина — 42 метра за счет уширения на торцах. Это позволит принимать в столице Марий Эл воздушные суда большей вместимости — типа Boeing-737, рассчитанного на 200 пассажиров.

Проектом предусмотрены реконструкция рулежной дорожки, строительство нового здания командно-диспетчерского пункта, перрона, места стоянки самолетов и площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, объектов водосточно-дренажной сети и очистных сооружений поверхностного стока и другой инфраструктуры.

Марий Эл также ведет реконструкцию аэровокзала Йошкар-Олы, работы должны быть завершены до 15 ноября 2024 года. Новый аэровокзал будет иметь пропускную способность 400 пассажиров в час (сейчас 100), его площадь составит 5,167 тыс. кв. м.

Действующее здание аэровокзала построено в 1970 году и уже не соответствует современным требованиям к подобным объектам. ВПП аэропорта Йошкар-Олы также требует реконструкции.