Первый рейс состоится 14 января.

"Поездки между Ярославлем и Рыбинском на настоящем паровозе пользуются популярностью как у ярославцев, так и у гостей региона. В 2022 году ретропоездом воспользовались более 13 тысяч пассажиров", — приводятся в сообщении слова директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных.

Поезд будет отправляться каждую субботу со станции Ярославль-Московский в 8:31 мск и прибывать на станцию Рыбинск-Пассажирский в 11:00. Старт в обратном направлении — в 16:21, прибытие на Ярославль-Главный — в 19:02. С начала мая по сентябрь поезд будет также доезжать до вокзала Ярославль-Московский.

Во главе состава находится паровоз Л ("Лебедянка"). Всего в нем от 4 до 6 комфортабельных вагонов. Впервые подобный поезд отправился в путь в 2021 году.