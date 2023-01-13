"Сейчас прорабатываются механизмы и возможности включения усадьбы Шереметевых в федеральные программы. Одним из ключевых вопросов является разработка проектной документации на реставрацию замка", — сообщил глава Марий Эл Юрий Зайцев в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что в октябре прошлого года состоялась встреча с министром культуры РФ Ольгой Любимовой, и после нее власти Марий Эл представили в министерство концепцию развития усадьбы Шереметевых.

"А пока, в 2023 году в рамках республиканской программы в усадьбе начнется реставрация ледника, который в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии", — сказал Зайцев.

Кроме того, для повышения качества обслуживания туристов в Юрино планируется создать транспортно-пересадочный узел. "Речь идет о строительстве пассажирского причала, подъездной дороги к нему и автостанции", — уточнил глава республики.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года в ходе встречи в режиме видео-конференц-связи с президентом РФ Владимиром Путиным Зайцев попросил помощи в реставрации усадьбы Шереметевых, проект оценивается в 2 млрд рублей.

В пресс-службе главы Марий Эл "Интерфаксу" уточняли, что такой объем средств необходим для изготовления проектно-сметной документации, экспертизы и проведения полной реставрации замкового комплекса.

Замок Шереметева — дворцово-парковый ансамбль, расположенный в поселке Юрино Марий Эл, на берегу Волги. Является памятником архитектуры федерального значения и пользуется большой популярностью у туристов.

В 1812 году село Юрино купил богатый нижегородский помещик Василий Шереметев — внучатый племянник графа Шереметева, фельдмаршала Петра I. Основными строителями замка были его потомки — крупный землевладелец Василий Шереметев и его сын Петр. Строительство началось в 1874 году и завершилось в 1915 году. В замке почти 100 комнат, а общая площадь усадьбы с парком — более 45 гектаров.

После революции в замке располагались санаторий и дом отдыха. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь.

Летом прошлого года в Юрино из Нижнего Новгорода курсировали судна на подводных крыльях "Валдай 45Р".