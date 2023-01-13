"За первые восемь дней января 2023 года оборот кинотеатров превысил 1,5 млрд рублей, что в текущих ценах в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. На столько же выросла посещаемость сеансов: количество транзакций в праздники достигло 2,9 млн. Вклад в позитивную динамику внесли новогодние кинопремьеры", — сказал Ефимов, его слова привели в пресс-службе профильного комплекса.

По его словам, выручка столичных музеев за праздничные дни составила 330 млн рублей, что на треть больше прошлогодних показателей. Количество чеков увеличилось на четверть и достигло 376 тыс.

Театры, концертные залы и другие развлекательные площадки за период с 1 по 8 января заработали более двух млрд рублей — это в 2,2 раза превышает оборот за те же даты января 2022 года, когда в сфере культуры действовали антиковидные меры.

Как сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы, за первые восемь дней 2023 года заметно выросла выручка туристического сектора. В текущем году поездкам по России и за рубеж не препятствуют антиковидные ограничения, которые еще действовали в начале прошлого года. Турагентства Москвы нарастили свой доход до восьми млрд рублей, что в текущих ценах на 43% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Столичные рестораны, бары и кафе в новогодние праздники заработали более 11 млрд рублей — это на 17% выше, чем годом ранее. Посещаемость заведений выросла примерно на 4% — с 11,5 млн до 12 млн транзакций.