«В 2022 году количество посетителей заповедников и нацпарков в России достигло почт и 14 млн человек. По сравнению с показателями 2021 года, когда на ООПТ было зафиксировано около 10 млн посетителей, число экотуристов выросло на 40%», — следует из данных центра.

Первое место среди самых популярных у туристов ООПТ занял Кисловодский нацпарк, который посетили в 2022 году 5,4 млн гостей. На втором месте — Сочинский нацпарк с 1,77 млн посетителей. Тройку лидеров замыкает нацпарк «Красноярские столбы» — около 1,1 млн. В Топ-5 также вошли нацпарк «Куршская коса» (почти 844 тыс.) и Кавказский заповедник (свыше 552 тыс.). Далее следуют Ялтинский горно-лесной парк (273,5 тыс.), нацпарк «Таганай» в Челябинской области (свыше 232 тыс.), заповедник «Кивач» (почти 220 тыс.), нацпарк «Приэльбрусье» (свыше 213 тыс.) и нацпарк «Плещеево озеро» (191 тыс.).

По данным Росзаповедцентра, чаще всего заповедники и нацпарки туристы посещали в июле и августе – более 2,36 млн и 2,3 визитов соответственно.

Среди регионов России с наибольшим количеством туристов, посетивших особо охраняемые природные территории, первое место занял Ставропольский край (5,37 млн), на втором Краснодарский край с 2,3 млн посетителей. Замыкает тройку лидеров Красноярский край, где заповедники и нацпарки посетили почти 1,1 млн туристов. В первую десятку также вошли Калининградская область (843,8 тыс.), Челябинская область (почти 366 тыс.), Крым (315,6 тыс.), Карелия (265,5 тыс.), Дагестан (248 тыс.), Московская область (238,7 тыс.) и Кабардино-Балкария (220,4 тыс.).