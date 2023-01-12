ООО "Грин Флоу Хибины" получило статус резидента Арктической зоны РФ.

Отель будет рассчитан на 120 номеров, в его состав также войдут апартаменты и отдельно стоящие коттеджи. В термально-оздоровительный комплекс войдут банный и талассо-центры, бассейны, SPA, фитнес-центр. В проекте также предусмотрено создание конференц-зала, спортплощадок и других объектов.

По данным КРДВ, инвестор рассчитывает на среднегодовую загрузку комплекса на уровне 65%.

Гостиничная сеть планирует в 2027 году запустить отели на Камчатке и в Сахалинской области.

Гостиница в Сахалинской области будет иметь категорию 4 звезды и расположится на острове Итуруп (Южные Курилы). "Антерра" намерена вложить в его строительство 2 млрд рублей, сообщало ранее правительство региона.

Кроме того, в 2023-2024 годах компания планирует запустить оздоровительно-термальный комплекс Green Flow Lakhta Park в Санкт-Петербурге, отель на Байкале и загородный эко-отель Green Flow Nikolo-Dol в Калужской области. Для этих целей созданы специальные дочерние юридические лица, привлекается заемное финансирование, отмечало ранее агентство "Эксперт РА", рейтингующее компанию.

"Антерра", принадлежащая бывшему генеральному директору группы "Нефтетранссервис" Александру Тертычному, оказывает услуги в сфере оздоровительного туризма и с 2017 года управляет хилинг-отелем Green Flow категории 4 звезды, расположенном на курорте "Роза Хутор" в Сочи.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО "Грин Флоу Хибины" было зарегистрировано в июле 2022 года. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей. Тертычный владеет компанией напрямую (1%) и через "Антерру" (99%).

В 2022 году "Антерра" стала первой за последние годы туристической компанией, вышедшей на биржу. Компания разместила на СПБ бирже дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей.