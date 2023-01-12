«Мы возобновляем полетную программу в Египет с 27 января 2023 года. Отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх туристы смогут на рейсах авиакомпании Red Wings. Вылеты из Москвы запланированы с частотой 5 дней в неделю из аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани», — пояснили в Tez Tour.

Как отметили в туркомпании, стоимость недельных туров с перелетом из Москвы и проживанием в отеле категории 4* по системе «все включено» начинается от 50,3 тыс. рублей на человека, из Екатеринбурга — от 54,2 тыс. рублей, из Санкт-Петербурга — от 51,8 тыс. рублей, из Казани — от 45,4 тыс. рублей. Также для бронирования доступны туры с авиаперелетом GDS и отдельно проживание.

Ранее рейсы в Египет по заказу туроператора Tez Tour выполняла авиакомпания IFly, однако в конце декабря перевозчик вынужден был отменить полеты в АРЕ на неопределенный срок из-за запрета властей Иордании на пролет российских самолетов в воздушном пространстве страны.