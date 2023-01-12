"Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу повысить туристическую привлекательность региона. Ежегодно мы фиксируем прирост туристов, так на текущих праздниках число гостей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития области Ларисы Соломатиной.

По ее словам, многие из туристов посещают регион уже не в первый раз. При этом гостиницы в историческом центре Тулы были заняты на 90%.

По данным пресс-службы, в новогодние каникулы в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Тульской области проходил фестиваль "Путешествуй за мечтой".

В областном центре на улице Металлистов работала Лавка желаний, где каждый мог отправить сувенирную открытку Новогодней почтой, сыграть в обмен подарками, получить карту-открытку "Открой Тулу". По городу курсировал трамвай, в котором пассажиры могли послушать аудиоспектакль о новогодних традициях в России и Туле. В Музейном квартале юным гостям каждый день показывали мультфильмы на большом экране.

В творческом индустриальном кластере "Октава" открылась выставка "Нереальная Тула", которая будет работать до 23 февраля