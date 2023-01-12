" В целом турпоток в период с 31.12.2022 по 08.01.2023 был на уровне аналогичного периода прошлого года, т.е. около 55-57 тыс. туристов (точная цифра будет на следующей неделе, когда СберАналитика выдаст свои данные). , Так что, в целом прогнозы подтвердились. Сезон 2023 начался активно и обещает быть очень интересным". — написал Ермак.

В начале декабря Ермак говорил, что ожидаемая цифра на предстоящие праздники должна составить 55-57 тыс. человек.

"Загрузка отелей на побережье и в Калининграде была на уровне 79% (при этом загрузка в некоторых отелях была и 96% и 97%), а в целом по региону на уровне 72% (снижение среднего показателя за счёт отелей востока области, где отдыхали, в основном, сами калининградцы)", — продолжил министр.

По его словам, именно музеи стали самыми главными бенефициарами новогоднего турпотока, здесь самые большие рекорды.

"Музеи, конечно, зажгли на новогодних праздниках... как говорится, "метровым факелом". Смотрите сами, плюс 41% по посещаемости к прошлогодним новогодним — это серьёзно! Конечно, лидер — это Музей Мирового океана, который, вообще, попал в 10-ку самых посещаемых музеев России, но и, например, Историко-художественный музей увеличил количество посетителей больше, чем в 2 (!) раза", — отметил Ермак.

Чиновник подчеркнул, что театры тоже улучшили свои показатели, по сравнению с прошлым годом. Год назад они приняли 11 742 зрителя год и 17 096 в этом году. "Понятно, что в прошлом году были ковидные ограничения, но и каникулы длились на один день дольше", — добавил министр.

Заключил свой пост Ермак статистикой авиаперевозок в область из других городов России. "Кстати, пассажиропоток в "Храброво" с 31.12.202 — 08.01.2022 — 101 942 человек, а в период с 31.12.2022 — 08.01.2023 — 110 231 человек. Получается, здесь тоже всё неплохо. Летаем и мы, и к нам достаточно активно", — написал чиновник.

По итогам 2022 года регион рассчитывал приять более 2 млн туристов. По результатам 2021 года в области насчитали чуть более 1,9 млн туристов.