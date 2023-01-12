"В новогодние праздники Ясную Поляну посетили 8 304 человека", — отметили в пресс-службе.

В эти дни в Ясной Поляне, а также в усадьбах Никольское-Вяземское и Малое Пирогово, на железнодорожных станциях "Козлова Засека" и "Ясенки", в Крапивенском краеведческом музее и Музее Земства и градостроительной истории, а также в культурно-выставочном центре "Л. Н. Т." в Туле для посетителей регулярно проводились экскурсии.

В филиалах музея в Крапивне маленьким и взрослым гостям предлагались мастер-классы по флористике, росписи керамики, изготовлению куклы-закрутки и крапивной нити.

В культурно-выставочном комплексе "Л. Н. Т." 4 января состоялась лекция "Новый год: туда и обратно", посвященная истории празднования Нового года в Туле в XX веке. 6 и 8 января на территории яснополянской усадьбы проходила детская программа "Рождественская сказка", включавшая представление в вертепе, мастер-класс, колядки и гадания, а также чаепитие и прогулку в санях.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что тульские музеи в новогодние праздники посетили почти 40 тыс. человек.

Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.