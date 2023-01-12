"Это хороший результат, который мы связываем, в первую очередь, с высоким туристическим потоком из регионов России и культурной активностью москвичей в новогодние праздники: это больше, чем количество посетителей в тот же период 2022 года на 15%. Мы надеемся, что в этом году рост продолжится, и все, кто еще планирует посетить Музеи Московского Кремля, смогут это сделать", — сказала гендиректор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, слова которой привели в пресс-службе.

Всего с 1 по 8 января 2023 года ММК приняли 36 тыс. 994 человека. В новом сезоне, как уточнила Гагарина, Музеи готовят несколько "ярких выставочных проектов, и первый из них, посвященный коронационному дару императору Николаю II от Кореи, откроется уже в феврале".

На территории музейного комплекса в новогодние праздники работали три выставки: "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия", "Отдел "Музеи-соборы": 100 лет истории, служения, памяти" и "Преподобный Сергий Радонежский". Традиционно большой популярностью пользовались обзорные и тематические экскурсии, а также мероприятия, такие как программа "Нарком Чичерин. Рождение советской дипломатии", где посетители могли узнать об основных событиях жизни первого наркома по иностранным делам и о главных направлениях внешней политики СССР тех лет.

В праздничные дни было проведено 350 экскурсий по Оружейной палате и территории Московского Кремля, а также 20 лекционных и тематических программ для детей и взрослых.

Государственный исторический музей (ГИМ), как сообщили в пресс-службе музея, в новогодние каникулы посетили более 50 тыс. человек, большинство из которых — жители регионов России, приехавшие в Москву на новогодние каникулы.

"Традиционно, начало января — время, когда мы принимаем большое количество гостей, но два последних года в новогодние каникулы музей был закрыт из-за ковидных ограничений. На протяжении 2022 года мы наблюдали рост посещаемости музея, возросший интерес к отечественной истории. Надеемся, что и в наступившем году эта тенденция продолжится", — отметил директор ГИМ Алексей Левыкин.

В рамках специальной новогодней программы было проведено 250 мероприятий, в том числе и новогодние представления, тематические экскурсии и концерты.

Третьяковскую галерею, как сообщили в пресс-службе, в период со 2 по 8 января посетили 93 тыс. 004 гостя. Наибольшим интересом среди посетителей пользовались выставки "Игорь Грабарь. К 150-летию со дня рождения" (13 тыс. 793 посетителя) и "Дягилев. Генеральная репетиция" (6 тыс. 109 посетителей).

Постоянные экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском Валу посетили 47 тыс. 238 и 18 тыс. 990 посетителей соответственно.