В число экспонатов виртуального музея Алтайского госуниверситета вошло 10 сферических панорам тюркских памятников, одна из которых уже получила звуковое сопровождение.

"Ученые НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ изучают богатое археологическое и историко-культурное наследие тюркской эпохи — погребальные и поминальные комплексы, наскальные изображения, каменные изваяния, предметы материальной и духовной культуры — не только в ходе международных археологических экспедиций, но и в архивах и музеях", — сказал президент АлтГУ Сергей Землюков.

Первой "заговорившей" панорамой виртуального музея "Большой Алтай — прародина тюрков" стала панорама памятника Усть-Балыктыюль, расположенного в Улаганском районе Республики Алтай. Исследование Балыктыюльского могильного поля началось еще в конце ХIХ века, когда известный сибирский историк и этнограф Николай Гуляев раскопал там курган со рвом и аллеей из 12 камней. В ходе последующих археологических экспедиций в советское время на комплексе было выявлено более 500 объектов, в том числе курганы пазырыкской эпохи, предтюркского времени, а также округлые каменные насыпи тюркской эпохи. Теперь на сайте музея можно увидеть панораму этого уникального разновременного памятника и услышать его историю.

"На основе сферических панорам мы планируем в дальнейшем создавать виртуальные туры по самым значимым памятникам тюркского времени Большого Алтая. Планируем объединить усилия с этнографами, работающими в проекте, чтобы в звуковое сопровождение виртуальных туров попали и сюжеты героического эпоса тюркских народов, звуки национальных инструментов, горлового пения. Это позволит максимально воссоздать исторический колорит Алтая как прародины тюркских народов, и тем самым привлечь к проекту не только ученых, но и всех, кто интересуется историей Алтая и тюркского мира", — сказал разработчик проекта, директор Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослав Фролов, слова которого приведены в сообщении.

Виртуальный музей "Большой Алтай — прародина тюрков" объединяет экспонаты из коллекций 10 исторических музеев России и Казахстана. Сейчас в виртуальной экспозиции более 100 3D-моделей артефактов. В планах экспертов НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" — создание на сайте музея раздела, где будут представлены ссылки на виртуальные разработки ученых из сибирских университетов и музеев. Туда войдут ссылки на такие проекты Томского госуниверситета, как "Виртуальный 3D-музей "Древнее искусство Сибири", сайт с материалами из Оглахтинского могильника в Хакасии и другие подобные ресурсы.