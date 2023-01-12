"В обновленной версии туристического портала Московской области появился конструктор маршрутов. Инструмент, с помощью которого пользователи могут создавать, редактировать и делиться собственным маршрутом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что внедрение новой функции позволит жителям и гостям Подмосковья разработать индивидуальный маршрут с учетом своих пожеланий. Количество добавленных мест для посещения и дней путешествия неограниченно, их можно менять или удалять. Персональная карта всегда будет храниться в личном кабинете пользователя, ее также можно скачать, распечатать или поделиться ею.

Туристический портал Подмосковья заработал в 2017 году. На сайте опубликована информация о почти 1 тыс. достопримечательностях региона и уже разработаны 92 готовых маршрута.