Как сообщают на курортах, единый ски-пасс действует в зоне катания, насчитывающей в общей сложности более 175 км трасс. Из них 102 км – трассы «Розы Хутор», 45 км – ГТК «Газпром» и 30 км – Курорта Красная Поляна.

Стоимость ски-пассов зависит от срока действия и сезона. Так, в сезон «Высокий», с 9 по 31 января и с 13 по 31 марта, она составляет 4,4 тыс. рублей на взрослого и 2,6 тыс. на ребенка до 14 лет в сутки. В сезон «Снежный», с 1 февраля по 12 марта – 5,3 и 3,2 тыс. рублей соответственно.

Единый ски-пасс можно приобрести в кассах курортов на срок от 1 до 7 дней подряд. Например, ски-пасс на 7 дней обойдется туристам в сезон «Высокий» в 27,7 тыс. рублей на взрослого и 16,6 на ребенка. Кроме того, в продаже есть сезонные ски-пассы на весь зимний сезон 2023 года. В этом случае его стоимость составляет 74,4 тыс. рублей на взрослого и 37,2 тыс. на ребенка. Во всех случаях необходимо доплатить 150 рублей за бесконтактную карту.

Для сравнения, дневной ски-пасс для катания только на курорте «Роза Хутор» обойдется в январе в 3950 рублей на взрослого. Дневной ски-пасс для катания на трассах ГТК «Газпром» стоит 4 тыс. рублей на взрослого, курорта Красная Поляна – 3,3 тыс. рублей на взрослого.

Владельцы ски-пассов могут бесплатно воспользоваться автобусами, курсирующими между всеми курортами. Время отправления ски-басов – каждые 20 минут.