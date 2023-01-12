Гости приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской, Московской, Тамбовской, Тульской областей и других регионов.

"По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 7%", — отмечает пресс-служба.

Для гостей региона работали туристические комплексы, гостиницы, санатории, базы отдыха, музеи и ремесленные центры.

Традиционно самыми популярными местами посещения стали музей Есенина в селе Константиново, Рязанский Кремль, художественный музей, усадьба академика Павлова, Музей истории рязанского леденца, музей "Пахнет хлебом" и Музей истории рязанского шоколада. Любителей активного отдыха встречали загородные курорты, эко-парки, спортивно-развлекательные комплексы.

По данным пресс-службы администрации Рязани, город за каникулы посетили 40 тыс. человек, из которых 12,5 тыс. разместились в рязанских отелях.