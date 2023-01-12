Речь идет о храме в честь иконы Божьей Матери "Живоносный источник". В рамках субсидии, выделенной из бюджета города, была проведена реставрация фасадов и кровли храма и колокольни, а также восстановлены интерьеры церкви, колокольни и трапезной. Специалисты обновили кладку стен, сводов, штукатурку и живопись.

Каменный храм в Царицыне построен в 1722 году по проекту неизвестного архитектора. В XVIII веке храм служил усыпальницей рода Кантемиров. Памятник архитектуры в стиле елизаветинского барокко имеет форму восьмигранника, к нему примыкают прямоугольная трапезная и четырехъярусная колокольня. У храма два придела: северный освящен в честь великомученика Димитрия Солунского, южный — в честь Казанской иконы Божьей Матери.