«Аэрофлот» подвёл итоги перевозок в период новогодних праздников. С 31 декабря по 8 января авиакомпания выполнила 3 115 рейсов и перевезла 476 тысяч пассажиров. Из них на внутренних линиях было перевезено более 340 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Больше всего пассажиров из Москвы авиакомпания перевезла в Санкт-Петербург (20 тыс.), Сочи (13,1 тыс.), Калининград (9,9 тыс.), Екатеринбург (8,9 тыс.), на остров Пхукет в Таиланде (8,9 тыс.), Стамбул (8,7 тыс.), Казань (8,4 тыс.), Минеральные Воды (8,2 тыс.), Владивосток (7,2 тыс.), Дубай (7,1 тыс.).

Пассажиры из Петербурга чаще всего вылетали в Москву и Минеральные Воды.

«Самый высокий процент загрузки рейсов был зафиксирован на направлениях между столицей и Петербургом, Екатеринбургом, Калининградом, Казанью и Сочи», — отмечают в компании.