«На текущий момент приняты заявления на страховые возмещения в общей сложности на сумму более 3,4 млн руб. Мы продолжаем формировать реестр требований выгодоприобретателей, прием документов завершится 19 января в 23:59 по московскому времени. К 20 января, в соответствии с установленным порядком, реестр будет полностью сформирован», – цитирует пресс-служба директора по андеррайтингу личных видов страхования компании Олесю Сабанову.

Туроператор специализировался на организации обучения и образования за рубежом. В конце декабря на сайте «Джей СТАДИ» было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Приказом Минэкономразвития от 26 декабря компания была исключена из Единого федерального реестра туроператоров.

Как сообщалось, гражданская ответственность туроператора «Джей СТАДИ» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в компании «Согласие» на 10 млн руб.