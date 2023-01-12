Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Как пояснили в пресс-службе курорта, это готовая программа отдыха, в которой проживание, катание и главные развлечения курорта уже включены в стоимость. Бронируя такие туры, гости могут сэкономить до 25% от общей стоимости проживания и катания и получить дополнительные скидки на горнолыжный сервис и обучение катанию.

«В программы с большой скидкой включено проживание в отеле с завтраком или без, ски-пасс на все работающие в день катания подъемники курорта, билеты на аттракцион родельбан, многократное посещение этнопарка «Моя Россия», а также входной билет в Музей археологии в любой день проживания и 2 часа катания на ледовом катке с прокатом коньков. Стоимость таких туров начинается от 18 тыс. рублей на человека», — рассказали на курорте.

Продолжительность туров составляет от 3 до 10 дней. Для проживания доступны 12 отелей различных категорий от 2 до 5* в Роза Долине и Горной Олимпийской деревне. В комбо-тур также входит скидка в размере 10% на прокат и обучение с инструктором в горнолыжной школе курорта.

Пакетные туры можно приобрести на официальном сайте курорта https://rosakhutor.com/tours/1/.

Фото: пресс-служба курорта Роза Хутор

Горный курорт «Роза Хутор» открыл трассы для катания 31 декабря. Сейчас лыжникам и сноубордистам доступны зелёные, синие и красные трассы Северного и Южного склонов. Ски-пассы можно приобрести без ограничений онлайн и в кассах курорта.