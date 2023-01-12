"Более миллиона человек посетили наши федеральные музеи в новогодние праздники. Лидеры по посещаемости — Эрмитаж и Третьяковская галерея, их гостями стали примерно по 90 тыс. человек", — сказала Любимова на брифинге в четверг.

Среди лидеров по посещаемости также Царское Село, которое в новогодние праздники посетили более 80 тыс. человек. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в праздничные дни побывали около 70 тыс. человек, в музее-заповеднике "Павловск" — 65 тыс. человек, в Музее Мирового океана — более 50 тыс. человек, в Русском музее — более 40 тыс. человек, ГМИИ им. А.С.Пушкина посетили почти 40 тыс. человек, Новгородский музей-заповедник принял почти 40 тыс. человек.

Кроме того, как отметила министр, высокий показатель посещаемости сохранили тульские музеи, которые в совокупности посетили около 40 тыс. человек. Музеи-заповедники Петергоф, "Пушкинские Горы", Малые Корелы и Абрамцево приняли примерно по 15 тыс. человек, музей-заповедник "Херсонес Таврический" — более 11 тыс. человек.

Также Любимова сообщила, что по Пушкинской карте в новогодние праздники федеральные музеи посетили почти 100 тыс. молодых людей.

Кроме того министр сообщила, что в этом году участниками всероссийского проекта "Большая выставка" станут 30 федеральных музеев. Так, в рамках проекта в Калининграде, Казани и Краснодаре Российский этнографический музей летом представит проект "Мы — русские!", где будут экспонированы около 220 памятников традиционной культуры русских, в Севастополе, Астрахани и Новосибирске с июня по ноябрь пройдёт проект "Тысячелетие кочевников. Золото скифов и сарматов", который представит археологические золотые артефакты, произведения живописи и графики из собрания Российской галереи искусств (Севастополь), а осенью во Владивостоке, Хабаровске, Челябинске будут показаны три проекта Московского Кремля.

Говоря о театрах, Любимова сообщила, что показами премьерных спектаклей начался 2023 год в Мариинском театре, Театре кукол имени Образцова, Театре драмы имени Волкова, РАМТ, Сатириконе, БДТ, Пушкинском театральном центре в Санкт-Петербурге.

"Эти спектакли увидели более 190 тыс. зрителей. По Пушкинской карте в новогодние праздники театры по всей стране посетили более 156 тыс. молодых людей", — уточнила министр.