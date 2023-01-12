Постановление правительства Санкт-Петербурга об одобрении проектов соглашений о предоставлении городу целевых межбюджетных трансфертов и субсидий из федерального бюджета подписал губернатор субъекта РФ Александр Беглов.

"Поддержка федерального центра позволит увеличить темпы работ по модернизации транспортного каркаса Северной столицы, созданию новых развязок и объектов транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В частности, средства будут направлены на реконструкцию Петрозаводского шоссе, строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом, подключение Западного скоростного диаметра (ЗСД) к Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с устройством транспортной развязки с Витебским проспектом, строительство Южной широтной магистрали.

Как сообщалось, завершить реконструкцию Петрозаводского шоссе со строительством развязки на пересечении с Вознесенским шоссе планируется к концу 2023 года. Развязка увеличит пропускную способность Петрозаводского шоссе в направлении Ленобласти и обеспечит транзитный объезд города Колпино. Кроме того, Петрозаводское шоссе будет расширено с двух до шести полос. Стоимость работ на объекте составляет около 4 млрд рублей.

Транспортная развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом в перспективе обеспечит выезд для автомобилей на федеральную трассу М-10, которая связывает Петербург с Москвой. Планируется, что строительные работы на ней будут завершены в ноябре 2023 года, стоимость работ — 8,2 млрд рублей.

Витебская развязка считается первым этапом ШМСД, которая должна соединить северную и восточную части города. Строительство магистрали планируется в шесть этапов: четыре этапа — в границах кольцевой автодороги (КАД), два этапа — на территории Ленинградской области за пределами КАД. Строительство ШМСД в Петербурге началось в марте 2021 года, завершить его планируется в 2024 году. Стоимость реализации всех шести этапов проекта, по предварительным оценкам, составляет около 240 млрд рублей.

Южная широтная магистраль рассчитана на шесть полос, ее протяженность 17 километров. Она должна разгрузить улично-дорожную сеть в южной части города, а также улучшить связь с Ленобластью. Объем инвестиций в реализацию первого этапа проекта оценивался в 7,5 млрд руб.