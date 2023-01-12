"Это в 1,5 раза больше по сравнению с 2021 годом. Работы проводились на региональных трассах опорной сети, межмуниципальных дорогах, подъездах к объектам экономики, туристических маршрутах", — отмечает пресс-служба.

В частности, в прошлом году в порядок приведены дороги опорной сети Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна (59 км), Торжок — Осташков (32 км), Вышний Волочек — Бежецк — Сонково (17 км), Устюжна — Сандово — Молоково — Хабоцкое (25 км). В эксплуатацию после ремонта введен последний участок дороги Дубна — Кимры — Горицы (13,3 км).

"В Тверской области за прошедшие шесть лет ремонтными работами было охвачено порядка 2 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог", — процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю, который обозначил приоритеты в дорожной сфере.

"Это приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети, в первую очередь, магистралей, связывающих муниципалитеты. Обеспечение транспортной доступности учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, строительство и ремонт дорог к инвестиционным площадкам, развитие туристических направлений", — поясняет пресс-служба.