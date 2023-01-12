По данным сейсмостанций, землетрясение энергетическим классом 9,8 магнитудой 3,2 было зарегистрировано в 15:32 по местному времени (10:32 мск).

Эпицентр находился в 209 км восточнее озера Байкал, в малонаселенной таежной местности в бассейне реки Чина, в 57 км западнее села Багдарин — административного центра Баунтовского района.

Байкальская рифтовая зона, где идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе — Тункинская долина и озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта фиксируется с осени 2020 года, когда 21 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,6.