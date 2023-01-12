"В дополнение к двум рейсам авиакомпании "Ямал" с 22 января к выполнению полетов приступает авиакомпания Red Wings", — говорится в сообщении.

Рейсы Red Wings в Екатеринбург запланированы по понедельникам. Авиакомпания "Ямал" летает в Екатеринбург по понедельникам и пятницам.

Оба перевозчика выполняют перелеты на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, время в пути, в среднем, составляет два часа.

Как сообщалось, 26 декабря прошлого года начал работать новый пассажирский терминал аэропорта Нового Уренгоя. Его строительство в рамках концессии, а также реконструкцию аэродрома осуществляло ООО "Уренгойаэроинвест" (входит в "Аэропорты регионов"). Объем инвестиций в реализацию проекта превысил 12 млрд рублей.

Аэропорт Нового Уренгоя построен в 1980 году, является крупнейшим авиатранспортным узлом в ЯНАО, обслуживает более 50% всех авиаперевозок округа. По данным ЕГРЮЛ, 100% акций аэропорта принадлежат департаменту имущественных отношений ЯНАО. Аэропорт управляется УК "Аэропорты регионов".