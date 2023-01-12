"Сократили (количество внутренних авиарейсов — ИФ), но на транспортной доступности это не отразилось, так как есть альтернатива — автобусное и железнодорожное сообщение. Сейчас идет поиск компаний, которые могли бы обслуживать впоследствии эти самолёты, когда они выработают свой ресурс", — сказал собеседник агентства.

По данным краевого Минтранса, сокращение рейсов произошло из-за вызванных санкционным давлением сложностей с обслуживанием моторов самолетов DHC-6, на которых выполняются внутрирегиональные полеты.

Ранее власти Приморья сообщали, что за первое полугодие 2022 года внутрикраевыми авиарейсами воспользовались более 16 тыс. человек, действовали 13 авиамаршрутов, рейсы выполнялись на самолетах DHC-6 и вертолете Ми-8.

В конце прошлого года открылась продажа билетов на восемь внутренних авиарейсов на января-март этого года. Все направления являются социально значимыми и субсидируются из регионального бюджета. Внутрикраевые рейсы выполняются по маршрутам Владивосток — Кавалерово, Владивосток — Дальнегорск, Владивосток — Преображение, Владивосток — Пластун, Владивосток — Терней, Терней — Амгу, Терней — Единка, Дальнегорск — Светлая.