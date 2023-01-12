"По состоянию на полдень среды (по местному времени) были задержаны 8 609 внутренних и международных авиарейсов, 1251 отменен", — говорится в сообщении.

FAA отмечает, что "воздушное движение постепенно восстанавливается по всей территории США".

По словам министра транспорта США Пита Буттиджича, "основной вопрос, который должны рассмотреть американские власти: является ли сбой в системе признаком того, что сама система устарела".

В среду сообщалось, что серьезный технический сбой привел к задержке сотен авиарейсов в США. FAA позже проинформировало об устранении неполадки.