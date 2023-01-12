"Уже на следующей неделе, 18-19 января, пройдут традиционные крещенские купания. Всего в Подмосковье подготовим 223 площадки с соблюдением всех мер безопасности. Будет организовано 80 мест на открытых водоемах, 38 — на прудах, 42 возводимых купелей и 63 купелей в помещениях", — цитирует главу ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

Самые популярные места для крещенских купаний — купель у храма Покров Пресвятой Богородицы в Дмитровском округе, святой источник "Белый колодец" в Зарайске, купель на реке Истра возле Ново-иерусалимского монастыря, Церковный пруд в Клину, источник св. Николая Чудотворца в Коломенском округе и др.

В ведомстве отметили, что все места купания и купели оборудуют подходами, навигацией для движения людей, туалетами, теплыми местами для переодевания, а также парковочными местами. Кроме того, на площадках будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи.