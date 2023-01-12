По словам источников, Subway может заинтересовать как корпоративных покупателей, так и фонды прямых инвестиций и получить оценку более чем в $10 млрд.

Subway принадлежит семьям двух основателей компании уже более 50 лет.

"Будучи частной компанией, мы не даем комментариев относительно структуры владения и бизнес-планов, — заявила Subway в ответ на запрос WSJ. — Мы продолжаем фокусироваться на продвижении нашего бренда".

Subway является крупнейшей в США сетью ресторанов быстрого питания по количеству точек. В 2021 году 21 тыс. ее американских ресторанов принесли компании выручку в $9,4 млрд, на 13% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные аналитической компании Technomic.

Число ресторанов Subway по всему миру на конец 2021 года составляло порядка 37 тыс.

Нынешний главный исполнительный директор компании Джон Чидси, занявший свой пост в ноябре 2019 года, реорганизовал ее операции, закрыл часть точек и сфокусировался на улучшении меня и качества продуктов.

Сопоставимые продажи Subway в третьем квартале 2022 года выросли на 8,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.