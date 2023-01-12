"Вместе с главой администрации (Еленой Дятловой — ИФ) проехали по Калининграду. Надо было поговорить о будущем нашего туристического центра и это уже точно не "теория малых дел", а многомилионные вложения в инфраструктуру", — написал Алиханов.

По его словам, они побывали на озере Пелавское, которое будет превращено в хорошее место отдыха.

"К открытию следующего купального сезона здесь будет если не мечта, то уж точно пляж не хуже, чем на "Мечте" (район на берегу Калининградского залива — ИФ). Почти 30 млн рублей город и область потратили на его благоустройство. Материалы для променада закуплены и доставлены в регион", — добавил глава области.

В крупном микрорайоне "Сельма" чиновники проверили скверы "Согласия" и "Елизаветинский". "На площадке для выгула собак, на мой взгляд, не хватает каких-то элементов для дрессировки. Город обещал добавить, а также продолжить работу по благоустройству "народных" тропинок", — отметил Алиханов.

Особо выделил губернатор и вопрос приведения в порядок мест накопления твердых коммунальных отходов. Город активно благоустраивает свои площадки, расположенные на муниципальных землях.

"Предложил коллегам разработать механизм субсидирования управляющим компаниям затрат на их обустройство, по тому же принципу софинансирования, что и в программе "Формирование комфортной городской среды", — сообщил глава области.

Рассказал калининградцам губернатор и о том, что на острове Октябрьский муниципалитет благоустроил родник возле Второй эстакады.

"Вода в нем неплохая, город недавно заказывал анализы, обещал сегодня опубликовать у себя в паблике (спойлер — а из родника в Борисово лучше не пить)", — заключил Алиханов.