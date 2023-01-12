«По данным туроператора «Алеан», с 1 по 10 января на 60% вырос объем бронирования туров на весь 2023 год в сравнении с тем же периодом прошлого года. Чаще всего россияне покупали туры в Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды и Крым», — отмечают в пресс-службе РСТ.

«Эту тенденцию подтверждают и данные туроператора FUN&SUN. С 1 по 10 января в компании зафиксирован рост продаж на 116% по всем направлениям, в том числе бронирование туров по России увеличилось на 55%. В топе продаж на 2023 год – Сочи, курорт Шерегеш в Кемеровской области и озеро Байкал», — добавили в союзе.

Туроператоры отмечают, что в основном россияне в каникулы покупали туры с заездами с первой декады января до конца марта, но были и заявки на октябрь. Так, в компании «Скантур» бронирования туров на вторую половину января, февраль и март выросли в несколько раз. Максимальные всплески продаж пришлись на 2 и 5 января.

«Как заявляют туроператоры, туристы начали заранее планировать свой отдых на следующие три месяца, чего не было в 2022 году, и это дает надежду на увеличение глубины бронирования в этом году», — подчеркивают в РСТ.

В 2022 году, по оценкам туроператоров и отельеров, средняя глубина бронирования туров по России сократилась до одной-двух недель.