"Запуском нового прямого рейса в северную столицу России, после Москвы и Сочи, мы предоставляем нашим пассажирам возможности более удобных и доступных путешествий. Мы продолжим расширяться и предоставлять нашим пассажирам все больше возможностей путешествовать чаще и комфортнее", — сказала пресс-секретарь авиакомпании Гаяне Антонян.

Fly Arna — совместное предприятие Армянского государственного фонда интересов (ANIF) и группы Air Arabia. Бюджетная авиакомпания создана в июле 2021 года, начала полеты весной 2022 года, осуществляет рейсы в московский аэропорт "Домодедово" (с 21 января планируются также полеты в "Шереметьево"), в Сочи, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх.