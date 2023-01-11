Ранее 7 января, в день празднования Рождества Христова, стартовал новый воздухоплавательный сезон в рамках фестиваля "Яблоки на снегу". Тогда в небо поднялись 20 ярких аэростатов, в кабинах которых были профессиональные пилоты, а также Дед Мороз и Снегурочка.

Глава муниципалитета Илья Поночевный отметил, что этом году мероприятие прошло уже в 18 раз.