"По словам координаторов проекта, воздухоплавательного клуба "Аэровальс", при условии летной погоды 14 февраля в небо массово поднимутся аэростаты в виде сердца", — говорится в сообщении.
Ранее 7 января, в день празднования Рождества Христова, стартовал новый воздухоплавательный сезон в рамках фестиваля "Яблоки на снегу". Тогда в небо поднялись 20 ярких аэростатов, в кабинах которых были профессиональные пилоты, а также Дед Мороз и Снегурочка.
Глава муниципалитета Илья Поночевный отметил, что этом году мероприятие прошло уже в 18 раз.