«Московский аэропорт Домодедово подвел итоги работы в новогодние праздники. Лидером среди российских городов стал Сочи — пассажиропоток на маршруте вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным международным направлением оказался Дубай, трафик здесь увеличился на 41%», — говорится в сообщении.

Также в новогодние каникулы наиболее популярными у пассажиров, путешествующих по России, стали рейсы в Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды и Новосибирск. Среди зарубежных маршрутов лидировали Ташкент, Стамбул, Ереван и Анталья.

«С 30 декабря по 8 января пассажиропоток на международном направлении вырос на 10% по сравнению с тем же периодом годом ранее», — отмечают в пресс-службе.

По данным аэропорта, 30 декабря стал самым популярным днем вылета в новогодние путешествия. В этот день Домодедово обслужил более 240 рейсов. Порядка 4,3 тыс. пассажиров встретили Новый год в воздухе, вылетев 31 декабря.