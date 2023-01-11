Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 14 декабря 2022 года. Ранее владельцем ООО "Братское взморье" был Василий Гобжила.

"Санаторий "Братское взморье" подлежит реконструкции, после чего он предоставит сотрудникам En+ и их семьям комплекс санаторно-курортного лечения в качестве дополнительного социального пакета", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе En+.

Cанаторий "Братское взморье" — один из самых известных курортов Иркутской области. Он расположен на берегу Братского водохранилища, в 9 км от Братской ГЭС. Согласно официальному сайту, основной медицинский профиль санатория — болезни органов пищеварения и органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной и нервной системы.

"Гранд Байкал" занимается въездным и внутренним туризмом в Байкальском регионе и считается крупнейшим туроператором в Иркутской области. Он управляет горнолыжным курортом "Гора Соболиная", санаторием "Электра" и парком-отелем "Бурдугуз" на Байкальском тракте, "Байкал бизнес центром" и бизнес-отелем "Дельта" в Иркутске.

Ранее En+ неоднократно озвучивала свой интерес к туристическому сектору в Иркутской области и на Байкале. В 2021 году сообщалось о намерении En+ вложить свыше 20 млрд рублей в собственные турпроекты и элитное жилье регионе. К примеру, компания заявляла о планах построить конференц-комплекс с отелем "4 звезды" на 270 номеров на Байкальском тракте, там же расширить парк-отель "Бурдугуз". А в Иркутске на базе штаб-квартиры подконтрольного "Иркутскэнерго" "Востсибугля" планируется создать отель на 114 номеров.