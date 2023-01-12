"По данным следствия, в конце марта 2022 года бывший директор МАУ "Татышев-парк" получил от директора ООО "Сибирский теплый дом" взятку в сумме 800 тыс. рублей за обеспечение гарантированных условий для заключения контрактов по выполнению работ и оказанию услуг с ООО", — говорится в сообщении.

Компания должна была смонтировать, обслужить и демонтировать новогоднюю ель, обслужить светодинамическую медиасистему зданий и сооружений вантового моста "Виноградовский", музейного цента "Площадь мира", Красноярской краевой филармонии, а также разработать 20 сценариев для использования в светодинамической системе новогодней ели на острове Татышев, отремонтировать остановочный комплекс.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."в" ч.5 ст.290 (получение взятки в крупном размере), обвиняемый арестован.

Как сообщалось, в отношении экс-директора Татышев-парка уже возбуждено аналогичное уголовное дело. По данным следствия, 19 июля 2022 года он получил от директора ООО "Сибирский теплый дом" 200 тыс. рублей за обеспечение гарантированных условий для заключения контрактов по выполнению работ и оказанию услуг с компанией.

По данным СКР, всего с декабря 2021 по ноябрь 2022 года между директором Татышев-парка и руководителем "Сибирского теплого дома" заключено четыре договора на общую сумму более 26 млн рублей.