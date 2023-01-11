"Основные мероприятия, посвященные годовщине 80-летия прорыва, пройдут на земле, где прорыв состоялся: в нынешнем Кировском районе Ленинградской области", — сказал он.

В частности, 18 января возле музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" пройдет традиционная акция "На рубеже бессмертия", в 13 часов во всех районах области состоится ленинградская минута молчания. Вечером на фасаде кировского Дома культуры гостям покажут несколько постановок с использованием трехмерной графики о годовщине прорыва блокады, а в 19 часов начнется акция "Свеча памяти".

"Отдельно хотел бы упомянуть, что в этот день во дворце искусств Ленинградской области в Санкт-Петербурге мы запланировали премьеру оперы Александра Чайковского "Рубеж". Сюжет оперы строится вокруг событий начала Великой Отечественной войны, представлять оперу будет государственный областной симфонический оркестр под руководством маэстро Михаила Голикова", — подчеркнул Цой.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский напомнил, что в день памятной даты в городе зажгут факелы на Ростральных колоннах, будет дан полуденный выстрел с Нарышкина бастиона, на Площади Победы состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов, а вечером у стен Петропавловской крепости для горожан прогремит праздничный салют.

В этот же день в Соляном переулке торжественно откроют памятник блокадным медикам, который позднее станет частью экспозиции Музея обороны. Традиционно пройдет и акция "Ленты Ленинградской победы".

С 17 по 22 января на Итальянской, Малой Садовой улицах и Манежной площади пройдет интерактивный проект "Живые улицы", где каждый пришедшей сможет погрузится в обстановку блокадного города. 18 и 19 января вечером в стенах Ледового дворца состоится праздничный концерт, также посвященный годовщине прорыва. Мероприятия, посвященные полному освобождению от блокады, пройдут 27 января в большом концертном зале "Октябрьский".

"Надо сказать, что с 16 по 27 число у нас будет украшен город соответствующей символикой, порядка 2,5 тыс. единиц праздничного оформления. (...) На эту работу из бюджета выделено 11 млн рублей", — добавил Пиотровский.

Кроме того, в рамках празднования 80-летия прорыва блокады власти Петербурга и Ленинградской области приняли решение о выделении единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей жителям, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", медалью "За оборону Ленинграда" и проживавшим в Ленинграде в период его блокады. Средства должны поступить ветеранам не позднее 18 января.