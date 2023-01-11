Переезд десяти царскосельских лошадей стал возможен благодаря завершению первой очереди реставрационных работ на Императорской ферме XIX века на окраине Александровского парка рядом с Ратной палатой.

"У каждой лошади теперь — своя отдельная "жилплощадь" (денник) с удобствами", — говорится в сообщении.

Под конюшню оборудовали историческое здание коровника площадью 839 квадратных метров. Стеклянный фонарь кровли пропускает дневной свет. Три десятка денников оборудованы автопоилками, на полах — специальное противоскользящее покрытие. Перед входом в помещение при переезде коней встречала корзина с угощениями, а кормушки в денниках были наполнены яблоками и морковью.

Комплекс Императорской фермы состоит из девяти строений, созданных в 1818-1828 годах архитектором Адамом Менеласом; до начала реставрации он частично находился в аварийном состоянии. После реставрации Императорская ферма станет многофункциональным центром. Проект предполагает, в частности, создание конюшни на 30 лошадей, детского центра музея и кафе в правом флигеле для мериносов, реставрацию птичника, козлятника и каретного сарая. Реставрация этих корпусов полностью завершена.

Вторая очередь включает реставрацию левого флигеля для мериносов, где разместятся служебные помещения, лекционные залы, Дома смотрителя и корпуса Высочайшего присутствия, где откроют гостиницу, а также реставрацию Молочного павильона, куда входят летний и зимний ледники, сыроварни, маслобойни, приёмная и посудная. Вторую очередь планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.