Проект будет реализовывать резидент ОЭЗ — ООО "Регионэнерго", с которым правительство Иркутской области заключило соответствующее соглашение, сообщается на сайте правительства.

"Новый гостиничный комплекс будет включать здание гостиницы с теплой парковкой, апартаменты и ресторан. Стоимость проекта — 609,6 млн рублей. Запуск объекта запланирован на второй квартал 2026 года", — говорится в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Регионэнерго" принадлежит Моисееву, который также является многолетним руководителем и бывшим владельцем угледобывающего ООО "Юмикс". Сейчас владельцем "Юмикса" выступает Галина Моисеева.

"Юмикс", согласно данным на сайте компании, ведет добычу каменного угля в пределах Иркутского угольного бассейна (Забитуйское и Арансахойское месторождения).

Выручка "Юмикса" по итогам 2021 года составила 0,9 млрд рублей, чистая прибыль — почти 88 млн рублей.