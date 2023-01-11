Туристы приезжали как с однодневными программами пребывания, так и с многодневными. Загрузка гостиниц и санаториев региона в эти дни составила порядка 70%.

По данным пресс-службы, повышенный интерес вызвали такие достопримечательности, как храмы, картинная галерея, музейный комплекс "Усадьба Асеевых", производственные маршруты на предприятия "Пигмент" и "Пирожников", дом-музей Голицыных, дом-музей И.В. Мичурина, музей-заповедник С.В. Рахманинова "Ивановка".

"Мы ждем туристов разного возраста и статуса в любое время года на нашей гостеприимной Тамбовской земле! Сделаем все, чтобы им здесь было комфортно и захотелось приехать еще", — приводятся в сообщении слова главы региона Максима Егорова.

Он поручил развивать туристические программы в муниципалитетах, наладить работу с туроператорами, которые формируют и реализуют турпродукты, а также сформировать линейку сувенирной продукции разной ценовой категории.