Установлено, что в августе 2022 года обвиняемый перевозил по Зеленчукскому району КЧР группу из восьми туристов в микроавтобусе . Во время подъема по горному склону мужчина не справился с управлением и микроавтобус опрокинулся.

Находившиеся в салоне пассажиры получили травмы различной степени тяжести, а две туристки скончались. Отмечается, что обвиняемый не имел лицензии на перевоз пассажиров, а также водительских прав соответствующей категории. 21-летнему фигуранту дела инкриминируют ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).