"FAA распорядилось, чтобы авиалинии приостановили все отправления внутренних авиарейсов до 09:00, чтобы позволить агентству проверить и подтвердить целостность информации полетов и безопасности", — указано в сообщении регулятора в Твиттере.

В нем также отмечается, что FAA в настоящее время работает над тем, чтобы полностью восстановить работу системы, в которой произошел сбой.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. авиарейсов уже задержаны в США из-за технического сбоя в программе, через которую члены экипажа получают необходимую для полета информацию и рекомендации FAA.