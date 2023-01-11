Полеты запланированы дважды в неделю — по понедельникам и субботам. Время в пути составляет 1 час.

Вылет из Тобольска в Омск в понедельник осуществляется в 13:30 (11:30 мск), в субботу — в 16:40 (14:40 мск). В Екатеринбург можно улететь по понедельникам в 10:00 (08:00 мск), по субботам в 13:00 (11:00 мск).

Кроме того, с 7 января компания добавила еще один рейс в Москву. Теперь улететь из "Ремезова" в Москву можно по понедельникам, четвергам и субботам.

Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. Базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске открылся в сентябре 2021 года, регулярные рейсы принимает с октября. Инвестором проекта выступил "СИБУР", у которого в Тобольске расположены крупные производственные активы.